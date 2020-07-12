Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Скончался соло-гитарист ансамбля «Три огня» Чингиз Адиб.

О кончине музыканта в соцсети Facebook сообщил политолог, экс-посол Азербайджана в РФ Хикмет Гаджизаде. Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Скончался наш близкий друг, легенда Азербайджанского рока, соло гитарист ансамбля «Три огня» Чингиз Адиб. Совершенно нелепая смерть прекрасного отзывчатого человека, всю жизнь славившегося здоровьем потрясла нас всех. Чингиз был моим первым учителем игры на рок гитаре — это очень сближает. Выражаю родным и близким Чингиз бея своё глубокое соболезнование. Прощай друг. До встречи…» — написал экс-посол Азербайджана.



Minval.az