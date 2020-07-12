Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла, будет преобладать южный ветер.

Атмосферное давление в пределах ниже нормы — 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процента.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градуса тепла, в Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово — 25-26 градусов тепла.

В ряде регионов Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, град. Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем ​​- 31-36 градусов тепла, в горных местах ночью — 11-16, днем ​​17-22 градусов тепла.

Minval.az