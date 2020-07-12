Жирные волосы головы могут помочь защититься от коронавируса, считают учёные из Института глобального здравоохранения США.

По их мнению, частички нового вируса имеют свойство закрепляться на некоторое время на поверхностях, в том числе, на волосах. Как долго вирус сможет удержаться на голове человека, зависит от структуры его волос и внешних факторов, передаёт Life.

Учёные уверены, что процесс проникновения коронавирусной инфекции в организм может остановить кожное сало — естественные жиры кожи головы, выступающие в роли барьера и не дающие частичкам вируса закрепиться на волосах. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что в период пандемии коронавируса немного жирные волосы лучше не мыть.

Minval.az