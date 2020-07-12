В Кюрдамирском районе было совершено убийство.

Инцидент произошел в селе Хырдапай. Так, житель села 61-летний Мазахир Хейбат оглы Шамиев убил своего сына, 35-летнего Элькяна Шамиева.

По предварительным данным, между подозреваемым и его сыном возник конфликт. В ярости мужчина выстрелил в Э.Шамиева из своего ружья.

К инциденту были привлечены сотрудники правоохранительных органов Кюрдамирского района, передает Репорт.

Факт расследуется районной прокуратурой.

Следует отметить, что убитый Элькян Шамиев, ранее был судим и провел в местах не столь отдаленных.



Minval.az