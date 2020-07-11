Прокурор Сабирабадского района Фахраддин Панахов заразился коронавирусом.
Его тест на COVID-19 дал положительный результат, передает Report.
Отметим, что Фахраддин Панахов был назначен на должность прокурора Сабирабадского района неделю назад.
Прокурор Сабирабадского района Фахраддин Панахов заразился коронавирусом.
Его тест на COVID-19 дал положительный результат, передает Report.
Отметим, что Фахраддин Панахов был назначен на должность прокурора Сабирабадского района неделю назад.
Дата: 2020/07/12 0:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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