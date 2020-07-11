Прокурор Сабирабадского района Фахраддин Панахов заразился коронавирусом.

Его тест на COVID-19 дал положительный результат, передает Report.

Отметим, что Фахраддин Панахов был назначен на должность прокурора Сабирабадского района неделю назад.

Minval.az