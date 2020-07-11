Скончался главный врач Сумгайытском психоневрологического диспансера Ахмед Ширинов.
Об этом сообщили его знакомые. По их словам, врач скончался от коронавируса.
Скончался главный врач Сумгайытском психоневрологического диспансера Ахмед Ширинов.
Об этом сообщили его знакомые. По их словам, врач скончался от коронавируса.
Дата: 2020/07/11 22:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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