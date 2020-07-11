В последний раз выдача единовременной выплаты в 190 манатов была осуществлена на основании повторной проверки информации о гражданах в соответствии с критериями, утвержденными соответствующим решением Кабинета министров, через соответствующие информационные системы, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В министерстве подчеркнули, что несмотря на получение выплат в апреле-мае, тем лицам, у которых в дальнейшем был выявлен трудовой договор, ИНН, земельный участок и прочее, на этот раз выплаты не производились.

Отметим, что на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине прозвучал вопрос о том, что не все безработные и потерявшие работу в 16 городах и районах Азербайджана, где ужесточен карантин, получили единовременную выплату в 190 манатов.

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