Скончался экс-вице-президент футбольного клуба «Нефтчи» Ильгар Гулузаде.

Об этом рассказал бывший врач команды Рагим Магеррамов, который в настоящее время работает в Федерации дзюдо Азербайджана, передает Report

«Еще одна жертва вируса…Ильгар Гулузаде, с которым мы вместе работали, покинул наш мир. Да упокоит Аллах его душу, придаст близким терпения», — написал Р.Магеррамов в социальных сетях.

Отметим, что Ильгар Гулузаде до июня 2008 года работал исполнительным директором «Нефтчи», а до сентября 2009 года занимал должность вице-президента клуба.

Minval.az