Уволенный сегодня президентом Ильхамом Алиевым глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов прокомментировал свое отстранение от должности.

Он отметил, что решение президента было верным:

«Я совершил ошибку, поэтому господин президент освободил меня от занимаемой должности», — заявил экс-глава ИВ сайту Unikal.org.

Ранее стало известно, что причиной увольнения Гасымова послужил сюжет о незаконной пристройке в парке, открытие которого инициировала Лейла Алиева пару лет назад. Сюжет был показан на гостелеканале АзТВ.

Minval.az