Уволенный сегодня президентом Ильхамом Алиевым глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов прокомментировал свое отстранение от должности.
Он отметил, что решение президента было верным:
«Я совершил ошибку, поэтому господин президент освободил меня от занимаемой должности», — заявил экс-глава ИВ сайту Unikal.org.
Ранее стало известно, что причиной увольнения Гасымова послужил сюжет о незаконной пристройке в парке, открытие которого инициировала Лейла Алиева пару лет назад. Сюжет был показан на гостелеканале АзТВ.