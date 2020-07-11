10 июля в 20.09 из службы 102 МВД в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило сообщение об обнаружении снарядов возле воинской части, расположенной на территории Хызинского района.

Как сообщили АПА в ANAMA, кинологические группы Агентства, состоящие из специально обученных собак, сотрудники Хызинского районного отдела полиции Министерства внутренних дел и управления военной полиции Министерства обороны были немедленно направлены на эту территорию.

В результате проведенных специалистами неотложных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 13 снарядов зенитных пушек (БЗТ) и 42 патрона различного калибра, они были изъяты и доставлены для обезвреживания на специальный полигон.

Были осмотрены 200 кв.м. территории вокруг зенитных снарядов и патронов, 2 кв.м. под землей, не выявлено других опасных предметов и устройств.

Minval.az