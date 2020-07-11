«Во всем мире были трудности, связанные с дистанционным обучением в вузах. Ни одна страна не была готова к пандемии», сказал на онлайн-конференции на тему «Образование в период пандемии» заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

Он отметил, что каким бы ни казалось хорошим онлайн-обучение и какую роль оно ни играло в пандемии, все равно оно не дает эффекта традиционной формы обучения:

«В связи с этим Министерство образования разработало онлайн-платформу. Можно сказать, что этим воспользовались почти все университеты. В некоторых университетах все еще много работы, которую нужно проделать. Важно усовершенствовать законодательную базу, связанную с онлайн-образованием, разработать более эффективную форму онлайн-обучения, принять участие в тренингах, связанных с ним. К сожалению, мы не увидели эффективного использования онлайн-инструментов у некоторых учителей. Сейчас ведется работа, у Министерства образования есть специальная платформа в связи с этим. Мы надеемся, что в сентябре начнутся занятия в допандемийном формате, но в любом случае работа проводится».

Minval.az