Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Адиль оглу Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Адиль оглу Гасымова от должности главы Исполнительной власти Низаминского района города Баку, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/07/11 15:09
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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