Азербайджанские банки начали устанавливать дезинфекторы рядом с банкоматами в Баку. Соответствующее указание банкам дано Центробанком Азербайджана, пишет Report.
Азербайджанские банки начали устанавливать дезинфекторы рядом с банкоматами в Баку. Соответствующее указание банкам дано Центробанком Азербайджана, пишет Report.
Дата: 2020/07/11 15:06
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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