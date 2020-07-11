Министерство внутренних дел (МВД) наделено новыми полномочиями. Это отражено в указе президента Ильхама Алиева об изменении в указ «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VG «Об утверждении Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики» № 795 от 15 февраля 2016 года.

Ранее дела об административных правонарушениях в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные за нарушение правил остановки или стоянки на административной территории города Баку, рассматривались Бакинским транспортным агентством.

Согласно изменениям, МВД также наделено соответствующими полномочиями в этой сфере.

Minval.az