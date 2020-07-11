«Система здравоохранения Азербайджана произвела на меня хорошее впечатление, особенно это касается ваших специалистов. Мы посетили несколько клиник. Насколько я понимаю, это были отдельные клиники, и я бы сказал, что это были не самые элитные или ведущие клиники страны. Это были обычные больницы. И должен сказать, что уровень оснащения, во всяком случае реанимационных отделений — выше всяких похвал».

Об этом сказал главный внештатный специалист ФМБА России, терапевт-пульмонолог Александр Аверьянов в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV).

«Наглядный пример — в одной из клиник мы сказали о том, что нужны специальные приборы, которые могут генерировать кислород до 60 литров в минуту, благодаря которым пациент порой может избежать искусственной вентиляции легких. Сегодня мы приехали в ту же клинику опять — осмотреть тяжёлую пациентку, аппарат высокопоточного кислорода уже был подключен», — сказал он.

По словам врача, то же самое относится и к лекарственным препаратам.

«Например, мы знаем, что в России начали производить фамперавер — противовирусный препарат для лечения коронавируса. Но до нас он не дошел. Каким же было наше удивление, когда вчера мы в собственных руках держали этот препарат производства саранского завода. В Азербайджане он есть, а в Москве, в нашей клинике, и в тех клиниках, которые представляют другие члены нашей делегации, его нет. Я даже знаю, что относительно поставок препарата, на который возлагаются очень большие надежды – эриндозевира, который применялся в 2015 году для лечения лихорадки эбола, уже заключен контракт и он на пути в Азербайджан. Этот препарат для тяжелых пациентов в отделениях реанимации. Это то, о чем можно только мечтать. В Европе, например, этого препарата пока еще нет», — сказал он.

Minval.az