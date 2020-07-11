В Хачмазе задержан водитель, который пытался перевозить пассажиров по удостоверениям личности лиц, имеющих специальное разрешение на передвижение в условиях карантинного режима.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники Хачмазского районного отдела полиции на временном стационарном посту задержали гражданина Б.Гасымова, управляющего автомобилем марки Opel.

Задержанный имел при себе удостоверение личности, принадлежащее другому таксисту, зарегистрированному в системе специальных разрешений. Б.Гасымов пообещал пассажирам доставить их в Баку за вознаграждение в 50 манатов, а для пропуска пассажиров пытался использовать удостоверения личности чужих лиц, имеющих специальные разрешения.

Б. Гасымов арестован в административном порядке. Другие нарушившие правила карантина лица привлечены к административной ответственности.

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