Президент Ильхам Алиев 11 июля подписал распоряжение о награждении Джахангира Джалал оглу Аскерова орденом «Шараф» за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
Президент Ильхам Алиев 11 июля подписал распоряжение о награждении Джахангира Джалал оглу Аскерова орденом «Шараф» за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
Дата: 2020/07/11 11:10
Раздел: Новость
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