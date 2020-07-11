В связи с продлением особого карантинного режима введено ограничение на деятельность общественного транспорта.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, а также в Абшеронском, Бардинском, Самухском, Сиязяньском, Шекинском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах по выходным приостанавливается работа общественного транспорта.

Согласно решению, сегодня с 00:00 до 06:00 13 июля запрещена деятельность общественного транспорта.

Первое такое ограничение было применено 4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля. Следующее ограничение будет с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля.

Согласно решению Оперативного штаба в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных последствий, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, а также в Абшеронском, Бардинском, Самухском, Сиязяньском, Шекинском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгёльском районах особый карантинный режим продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

В связи с этим Бакинский метрополитен приостановил работу с 00.00 4 июля до 06.00 20 июля.

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