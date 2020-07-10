Проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Движения неприсоединения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу начинается в ООН 10 июля.

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Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на международном научно-практическом форуме «Примаковские чтения».

«Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения — а его в этом году возглавляет Азербайджан — будет созвана специальная сессия Генеральной ассамблеи по тематике COVID-19, но она состоится чуть позже. Сегодня, 10 июля, только начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов, поэтому сегодня будут обсуждаться только процедурные моменты, а сама дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена», — отметил глава МИД РФ (цитата по АПА).

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