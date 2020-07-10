В рамках осуществляемых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева мер по предотвращению распространения глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), Министерством юстиции принимаются необходимые медицинские, профилактические и другие превентивные меры для предотвращения распространения инфекции во всех структурных подразделениях, в том числе в пенитенциарных учреждениях.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, до сегодняшнего дня у лиц, работающих в системе юстиции, и осужденных были взяты около 13 тысяч образцов теста. В результате проведенных массовых обследований показатели теста 18 человек, в том числе осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях № 4, 12 и 14, оказались положительными. Эти лица были немедленно изолированы и помещены в специальное лечебное учреждение. Это учреждение оснащено необходимым оборудованием и лекарственными средствами, а также специальной системой вентиляции. В настоящее время состояние здоровья инфицированных осужденных удовлетворительное, тяжелых состояний нет. Для их лечения принимаются соответствующие меры, и их здоровье постоянно находится под контролем врача.

Двое из осужденных, зараженных вирусом, были условно освобождены и переданы TƏBİB для изоляции и лечения. В целом, специальная комиссия Министерства, созданная с целью прозрачного применения института условно-досрочного освобождения от наказания, в период пандемии продолжила свою деятельность в усиленном режиме, были досрочно освобождены судами до 1 000 осужденных, 429 арестованных были освобождены из-под стражи в результате применения домашнего ареста и других альтернативных мер пресечения.

А 176 человек старше 65 лет, более подверженных риску заражения вирусом, были освобождены распоряжением главы государства о помиловании, являющемся очередным проявлением гуманной политики.

В настоящее время ситуация находится под полным контролем, и нет оснований для беспокойства. В целях предотвращения распространения пандемии в пенитенциарных учреждениях продолжаются необходимые мероприятия.

Minval.az