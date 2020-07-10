«В связи с высокой плотностью населения и большим числом случаев заражения в Баку для облегчения работы «Скорой помощи» началось лечение больных в домашних условиях при помощи поликлиник».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Руководитель аппарата Минздрава сказал, что в Баку 10202 человека находятся под наблюдением в домашних условиях: «Среди них есть люди, которые болезнь переносят без симптомов, с легкими симптомами и результаты тестов которых оказались отрицательными. В применении этого порядка в регионах пока нет необходимости».

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