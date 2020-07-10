Из Грузии будут доставлены еще 200 граждан Азербайджана.
Сообщается, что граждане, которые будут доставлены, 11 июля в Тбилиси пройдут тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Грузии.
Из Грузии будут доставлены еще 200 граждан Азербайджана.
Сообщается, что граждане, которые будут доставлены, 11 июля в Тбилиси пройдут тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Грузии.
Дата: 2020/07/10 19:43
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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