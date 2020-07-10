Из Грузии будут доставлены еще 200 граждан Азербайджана.

Сообщается, что граждане, которые будут доставлены, 11 июля в Тбилиси пройдут тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Грузии.

Minval.az