В Сабаильском районном суде были рассмотрены представления следствия в связи с продлением меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова, сообщает в пятницу Trend.

На процессе под председательством судьи Рены Гафаровой было объявлено решение, согласно которому, арест обвиняемых продлен еще на 3 месяца.

Напомним, согласно распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) информации, у следствия возникли обоснованные подозрения о регулярном злоупотреблении главой Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Гулиев подозревается в том что получал с мая 2019 года через заместителя главы исполнительной власти Рамиза Татарова денежные средства под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных и других государственных органов, а также местных предпринимателей. У следствия есть также обоснованные подозрения о том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей учреждений здравоохранения, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих граждан, привлекаемых к общественным работам. В ходе осмотра служебных кабинетов Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова были изъяты списки с суммами денежных средств, полученных от разных людей, документы, другие важные для следствия улики. Низамеддин Гулиев и другие были задержаны Службой государственной безопасности в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток в крупных размерах и присвоений.

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