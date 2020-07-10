В Азербайджанской армии нет случаев заражения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, в армии этот вопрос находится под контролем: «Сегодня я говорил об этом и с министром обороны Азербайджана, генералом полковником Закиром Гасановым. Он отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. Среди наших миротворцев в Афганистане у одного военнослужащего был обнаружен вирус, который был немедленно доставлен в Азербайджан и взят на карантин.

В настоящее время ситуация в армии находится под контролем. Медицинские службы воинских частей также проводят тесты среди военнослужащих и ситуация находится под особым контролем».

Minval.az