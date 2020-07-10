«Распространившиеся в некоторых социальных сетях сообщения о том, что единовременная выплата (190 манатов) не выплачивается большинству прописанных в районе и живущих в Баку гражданам, неверные».

Об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Он отметил, что обратившиеся в порядке онлайн за получением пособия проживающие в 16 городах и районах, где в настоящее время действует особый карантинный режим, в очередной раз были обеспечены им:

«То есть, если кто-то, независимо от района, где прописан, в качестве фактического места жительства указал один из этих 16 городов и районов, ему была предоставлена эта выплата. Также отмечу, что единовременная выплата была произведена на основании соответствующего решения Кабинета министров на основе повторной проверки соответствия информации о граждан критериям, утвержденным решением.

Получившиеся в апреле-мае пособие лица, у которых было выявлено наличие трудового договора, VÖEN, земельного участка и др., в этот раз его не получат».

Minval.az