«Чаще обращаются родители студентов, обучающихся за рубежом».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что целью организации международных рейсов является вывоз граждан Азербайджана из-за рубежа: «Граждане Азербайджана могут выехать за границу на лечение. Могут быть и желающие вылететь с целью осуществления предпринимательской деятельности. Но мы рекомендуем нашим гражданам воздерживаться от поездок».

Заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева отметила, что выезжать в регионы разрешается гражданам, нуждающимся в лечении, а также тем, кто едет в связи со служебной деятельностью.

Minval.az