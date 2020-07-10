Помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшней пресс-конференции Оперштаба при Кибмине отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации границы могут быть закрыты в любой момент.

Так же Х. Гаджиев поведал о случае заражения среди миротворцев из Азербайджана в Афганистане, зараженный доставлен в Азербайджан.

По его словам, в посольствах Азербайджана за рубежом тоже есть случаи заражения коронавирусом, в частности случаи заражения среди сотрудников посольств в Мексике и Молдове, и членов их семей.

«Однако дипломатические представительства продолжают свою деятельность», — отметил Х.Гаджиев.

Minval.az