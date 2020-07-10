«К сожалению, умирают от коронавируса и заражаются им и врачи», сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева в ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров.

Я. Гараева сообщила, что число выздоровевших приближается к числу заразившихся коронавирусом.

По ее словам, происходит выравнивание в количестве между зараженными и выздоровевшими. «Мы уже добились стабилизации в соблюдении гражданами необходимых правил, люди более ответственно подходят к их соблюдению. Граждане верят в серьезность заболевания. Сколько бы ни ужесточались правила, мы не сможем победить болезнь, если не объединимся».

Завотделом отметила, что врачи приехали из-за рубежа для оказания помощи Азербайджану: «В связи с поддержкой врачей, прибывших из других стран, благодарим «Gilan Holdinq», «Paşa Holdinq» и Международный Банк».

Кроме того, Я. Гараева отметила, что в связи с летними месяцами от граждан страны поступает много жалоб на карантинный режим. Но, тем не менее, основным оружием в борьбе с эпидемиями был именно карантин.

Заведующий отделом сказала, что сегодня все чаще встречаются вопросы, связанные с поездкой в районы: «Инкубационный период этого заболевания составляет 14 дней. Любой человек может чувствовать себя здоровым, уехать в район и заразить людей».

Я.Гараева отметила, что в последние дни в Азербайджан приезжает много врачей из зарубежных стран: «Мы проводим обмен опытом с этими врачами. Эта болезнь новая, сформированного протокола нет. Проводится обмен опытом по поводу того, в каком регионе какой протокол лечения оказал эффективное действие».

Minval.az