В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек.
В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек.
Дата: 2020/07/10 17:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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