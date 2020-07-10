Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу станет итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

Его кандидатура должна быть утверждена на сегодняшнем онлайн-заседании исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Как ожидается, в тренерский штаб итальянца войдет нешний наставник азербайджанский команды Ариф Асадов.

Также пока неизвестно, когда именно Де Бьязи приступит к своим обязанностям — до матчей сборной Азербайджана в предстоящей этой осенью Лиге наций или после, передает Azerisport.com.

Minval.az