Очень обидно, что большинство жителей Баку просто не умеет ценить окружающий их живой мир, предоставляющий для счастья прекрасные возможности. Особенно во время пандемии, когда любой кусочек неба и солнца, любой зеленый участок двора или улицы кажется нам оазисом, где можно отдохнуть от четырех опостылевших стен.

Сегодня речь пойдет об уникальном островке живой природы в Баку – озере около жилого комплекса «Три Короны». Островок этот, некогда благоустроенный, сегодня находится в позорном упадке: прелестные особнячки около озера, по-прежнему увитые розами и виноградом, соседствуют с огромной горой мусора, наваленной прямо в фонтанный бассейн, каменные бордюрчики, которыми были украшены лестницы, ведущие прямо к воде, поломаны. Берег озера завален бытовым мусором, в частности, пластиковыми бутылками и жестяными банками из-под пива и энергетических напитков, которыми зачастую балуются рыбаки, приходящие на берег озера за уловом (как ни странно, в этом замусоренном озере рыба до сих пор еще есть). А ведь раньше озеро являлось ареалом обитания для многих живых существ: черепах, ужей, лягушек, в период миграции птиц на озере можно было наблюдать уток. Кроме того, 10 лет назад на озере функционировала лодочная станция и небольшой ресторанчик на сваях.

Но это — в прошлом. Сегодня это некогда прекрасное место больше подходит для съемок жуткого хоррора. А теперь представьте себе, как было бы актуально сохранить эту территорию для отдыха во время карантина: можно было бы поставить шезлонги около воды или на лестницах, загорать, читая книгу… Но так может думать разве что цивилизованный человек. Нецивилизованный не умеет думать, зато из него выходит первосортный вандал, который в один момент разрушит все, что красиво, чисто и ухожено.

Ранее на месте озера располагался каменный карьер, затем его начали затапливать грунтовые воды. Процессу никто не препятствовал, и в результате оазис закипел жизнью: в озере появилась рыба, на берегу стали возводить жилой комплекс. В 2015 году предприимчивые бизнесмены решили засыпать часть озера с целью возведения очередной многоэтажки. Но что-то у них в делах не склеилось (то ли с властями района не договорились, то ли обанкротились, то ли проект признали недееспособным, то ли тревога, которую забили местные жители, сработала – история умалчивает), и строительство приостановилось. С тех пор эта территория огорожена забором, засыпанное место превратилось в пустырь, и единственный так называемый «живой уголок» на этом пустыре — это будка со сторожем, компанию которому иногда составляют стаи бродячих собак. Так же часть территории озера отгорожена под элитный ресторан с громким названием LAKE.

Сотрудник «Минвала» обратился в Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) с целью прояснения ситуации. Пресс-секретарь МЭПРа Ирада Ибрагимова рассказала, что не так давно жители данной территории обратились в Министерство по поводу обмеления озера, и сотрудники структуры приехали и осмотрели участок.

Сотрудник МЭПРа Эльман Гулиев рассказал «Минвалу», что очень сложно найти хозяина, отвечающего за порядок на данной территории, так как эта земля давно принадлежит частникам, а значит и за чистоту должны отвечать именно они.

«Но кто именно владеет землей – пока что выяснить не удалось. Но тем не менее, МЭПР договорится с ИВ Ясамальского района, чтобы уборщики как можно скорее ликвидировали мусор, пока через свои каналы Минэко будет наводить справки о реальных хозяевах данной территории, чтобы в дальнейшем привлечь их не только к уборке мусора, но и к административной ответственности за халатность и безразличие к экологии.

Но все же главная причина захламления – человеческий фактор, и с фактором этим очень трудно бороться. Гораздо легче выявить и наказать коррупционера, шпиона, маньяка, чем ловить и наказывать всех, кто захламляет блоки, улицы, парки и сады в городе. Тут уже ничем, кроме насильственного насаждения чистоты, прядка и культуры, не поможешь», — считает он.

Самое интересное, что когда темы о мусоре поднимаются в социальных сетях, начинается старая песня на тему «дворники должны за нами убирать». Но все же, может быть задумаемся о том, что бросать мусор где попало и как попало – это свинство? И не важно – взрослый это делает или ребенок, которому родители не привили ни воспитания, ни азов культурного поведения. А вот это на самом деле страшно, потому что с таким подрастающим поколением наш родной город в самом ближайшем времени превратится в большую мусорную свалку.

Мы очень надеемся, что данная заметка и меры, предпринятые «Минвалом» совместно с сотрудниками МЭПР принесут положительные результаты. Но достучимся ли мы до людских мозгов?

Яна Мадатова, фото автора

Minval.az