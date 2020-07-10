«В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась ложная информация о том, что на теле жителя села Учгюн Губинского района Фарди Яралиева, который утонул в реке Алазань во время прохождения военной службы, были обнаружены признаки насилия. Информация, распространенная в СМИ с целью создания искусственного ажиотажа и формирования ложного общественного мнения, не соответствует действительности».

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Как отметили в структуре, на основании информации, поступившей в военную прокуратуру Загатальского района из Н-ской воинской части Государственной пограничной службы, о том, что военнослужащий Фарди Намиг оглу Яралиев утонул в реке Алазань, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, взяты в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие интерес для дела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, осуществлены другие действия.

По факту в военной прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (халатное отношение к службе, причинившее существенный вред), создана следственная группа.

«Во время осмотра тела покойного Фарди Яралиева не было обнаружено никаких повреждений или следов от них», — заявили в Генпрокуратуре.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Minval.az