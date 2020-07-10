В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2020 год был проведен аудит исполнения средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщается на сайте Палаты, в результате аудита было установлено, что Комитет не определил предполагаемые цены на закупаемые товары (работы и услуги) на сумму 118,5 тыс. манатов, были израсходованы 20,2 тыс.манатов без проведения закупок по аппаратным расходам.

Также были изменены пункты расходов на сумму 9,3 тыс. манатов, израсходованы 35,5 тыс. манатов с изменением функционального назначения, во время обеспечения ОАО «Азерсу» питьевой водой семей вынужденных переселенцев, проживающих в Гобустанском районе, в частную организацию было перечислено 8,5 тыс. манатов.

Несмотря на то, что в Комитете ведутся работы по созданию электронной базы данных и совершенствованию работы базы, было выявлено, что в списках не были указаны вынужденные переселенцы, которым оплачиваются коммунальные услуги и которые в декабре 2019 года (10741 человек) получили единовременное пособие в размере 33,0 манатов. Также в списках не значились имена 9879 вынужденных переселенцев, проживающих компактно и получающих ежемесячное пособие.

Имена 2910 вынужденных переселенцев внесены в списки как по контингенту, коммунальные услуги которого оплачивается в централизованном порядке за счет государства, так и по именным спискам вынужденных переселенцев, которые оплачивают коммунальные услуги сами, а по 433 лицам, указанным в списке получателей ежемесячных пособий в размере 60 манатов, выплачено 201,7 тыс. манатов за различные коммунальные услуги.

В целях устранения выявленных недостатков по результатам аудита Комитетом обеспечено восстановление в государственный бюджет средств в размере 109,2 тыс. манатов, продолжается работа по восстановлению других лишних выплат и уточнению списков лиц, получающих пособия.

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