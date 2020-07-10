В связи с появлением различных сведений о продаже авиабилетов на специальные и чартерные рейсы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) авиакомпания просит пассажиров полагаться только на официальную информацию, предоставленную оперативным штабом при Кабинете министров, авиакомпанией, посольством или консульством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» настоятельно рекомендует пассажирам покупать авиабилеты c официального сайта авиакомпании (www.azal.az), не поддаваться на провокации и не доверять неофициальной информации.

«В противном случае пассажир может потерять как время, так и денежные средства», — говорится в сообщении.

Minval.az