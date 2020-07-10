В Баку баню, построенную в XVII-XVIII веке, превратили в мусорную свалку.

Расположенную в поселке Маштага Сабунчинского района столицы баню, известную как «Гум хамамы», местные жители превратили в свалку.

Как прокомментировали в пресс-службе Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма, территория исторического памятника много раз очищалась от мусора, однако жители снова бросают туда мусор:

«Будет дана подробная информация по этому поводу. Территория исторического памятника много раз очищалась от мусора, однако жители продолжают бросать туда мусор. Прошлом летом территория было очищена Исполнительной властью, но туда все равно бросают мусор. Это делают сами граждане. Кроме того, запланирована реставрация исторического памятника».

Minval.az