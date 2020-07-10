Издание Minval.az продолжает серию бесед с врачами, которые борются с коронавирусом в Азербайджане. Наш очередной собеседник врач-физиолог Клинического медицинского центра № 1 Адалят Гаджиев.

— В апреле 2020-го, с момента начала эпидемии в Азербайджане один из корпусов нашей клиники принимал ковидных больных. Ситуация была очень тяжелая, люди просто не понимали, с чем имеют дело. Да и мы, врачи, не особо понимали, если честно, что именно может помочь, ведь вакцины не было и нет, да и симптомы были такие, что массу болезней можно было подогнать под них.

Были и жалобы на тесты, так как многие пациенты считали, что они «ошибочны» или «это чужие тесты, а я здоров». Было сложно объяснить таким людям, что с болезнью не шутят, счет идет буквально на часы, а в некоторых случаях – и на минуты. Кроме того, пациенты, лежащие в других отделениях и проходящие курс лечения от других болезней, паниковали, что наша Клиника принимает ковидных больных, несмотря на тот факт, что все корпуса были строго изолированы. С 18 июня наша больница стала официально считаться пандемической, и все пациенты, которые находились на лечении в различных отделениях, были перенаправлены в другие лечебницы, в частности в Республиканскую клиническую больницу, Городскую 6-ю больницу и Научно-хирургический центр им. Топчубашова.

Все силы брошены на спасение пациентов, поступающих в клинику и проходящих курс лечения. Наше собственное время отошло на задний план. Родные постоянно молятся за нашу жизнь, на смене мы иногда по 12 часов, работаем не снимая спецкостюмов. Были случаи, когда врачи теряли сознание прямо на работе – от усталости, от нервного напряжения, от бессонных ночей, но расслабляться нельзя, и каждый из нас это понимает.

Мы постоянно живем «на телефоне», у нас свои группы в «Вотсапе», мы держим связь не только с родными, но и друг с другом. А потому вся привычная жизнь осталась в прошлом, во всяком случае так будет продолжаться, пока не победим ковид. И мы его обязательно победим. Государство взяло правильный курс в этой тяжелой борьбе, в Азербайджан приехали иностранные специалисты, кроме того, лечение легких больных уже по сути поликлиническое, врачи поликлиник проходят курсы онлайн, а значит ситуация в самом ближайшем времени будет иметь положительную динамику. И мы победим. Иначе быть просто не может.

Яна Мадатова

Minval.az