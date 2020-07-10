В Баку вновь установлены полицейские посты.

Об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, в утренние часы на автомобильных дорогах в нескольких направлениях столицы усилен контроль за движением автомобилей.

На карантинных постах сотрудники дорожной полиции проверяют разрешения водителей и пассажиров, лица, не имеющие разрешения, через посты не пропускаются.

Сегодня утром также усилен контроль за передвижением пешеходов на остановках, улицах и в крупных маркетах. Сообщается, что контроль на дорогах и улицах будет осуществлять и в выходные дни.

Ранее Алиев сказал, что в случае необходимости в зонах ужесточенного карантина в субботу и воскресенье вновь будут установлены карантинные посты: «В случае необходимости они будут установлены вновь, но если в этом необходимости не будет, то будут функционировать мобильные посты».

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