В ближайшие недели ожидается визит в Азербайджан группы экспертов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью AzTV.

Он сказал, что Китай является одной из точек, откуда начался коронавирус, и имеет интересный опыт в этой области.

«Мы думаем, что если они поделятся с нами своей практикой, то нам это принесет пользу. Кроме того, ожидается прибытие экспертов из Кубы в нашу страну. Почему именно из Кубы? Потому что в этой стране есть отличная система здравоохранения, известная в мире, и когда вспыхнула пандемия Эболы их специалисты проявили себя. Принцип работы будет построен таким образом, что будут выделены отдельные медицинские центры», — отметил Гаджиев.

Minval.az