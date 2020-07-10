Ученые из Института вирусологии китайского города Ухань провели исследование и пришли к выводу, что у переболевших коронавирусной инфекцией нового типа возникают длительные сбои в работе иммунитета. Препринт исследования выложили на сайте medRxiv.

Отмечается, что они занимались изучением состояния здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, переболевших COVID-19. Ученые выяснили, что уровень лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет, у этих людей снизился. При этом лимфоциты не восстанавливались даже спустя 11 недель после выздоровления.

Авторы публикации считают, это вирус SARS-CoV-2 оказывает сильное влияние на клетки крови и потенциальные нарушения иммунитета.

Minval.az