Кабинет министров принял решение «О ряде мер, связанных с государственной поддержкой кредитов субъектов предпринимательства для снижения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны».

В соответствии с решением, утвержден «Порядок предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19)».

Указанный Порядок определяет требования к государственным гарантиям кредитов, которые субъекты предпринимательства получат от уполномоченных кредитных организаций в манатах, и субсидированию части начисленных процентов по этим кредитам, порядок обращения, условия оплаты по гарантиям и процентным субсидиям и другие вопросы.

Согласно Порядку, кредиты, которые получат субъекты предпринимательства, будут обеспечены государственной гарантией на сумму до 300 миллионов манатов.

Предоставление государственных гарантий по кредитам, которые будут получены субъектами предпринимательства, продолжится до 31 декабря 2021 года.

Minval.az