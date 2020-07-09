У 47 граждан Азербайджана в Дагестане выявлен коронавирус, сообщил и.о. главы Дербентского района региона Фуад Шихиев.

В настоящее время в палаточном лагере, разбитом в Дербентском районе, находятся 552 гражданина Азербайджана, которые ждут возвращения на родину.

По словам Шихиева, которые приводит «Спутник», ситуация в лагере стабилизировалась. Однако, к приграничной зоне на российской стороне каждый день продолжают стекаться граждане Азербайджана. Всех поступающих в лагерь врачи тестируют на наличие COVID-19. Граждан с положительным тестом сразу же госпитализируют. Большинство заболевших уже пошли на поправку.

Каждый вторник азербайджанская сторона открывает спецкоридор для вывоза своих граждан. На российскую сторону отправляются автобусы, которые поэтапно перевозят их в Азербайджан. Так, во вторник, 7 июля, азербайджанская сторона вывезла из Дагестана 250 человек.

Minval.az