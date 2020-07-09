«По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой начата работа по ликвидации последствий слива в озеро Беюк-Шор химических веществ во время пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan, расположенной в Бинагадинском районе Баку».

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирады Ибрагимовой, подчеркнувшей, что работы по очистке находятся на контроле первого заместителя премьер-министра АР Ягуба Эйюбова.

«Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям и правоохранительные органы совместно выясняют причину случившегося.

МЧС, Минэкологии и другие структуры начали уборку верхнего загрязненного густого слоя на озере, который собирается спецтехникой и перевозится на полигон опасных отходов», — подчеркнула Ирада Ибрагимова.

Minval.az