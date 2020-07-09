За последние два дня в мобильном приложении e-Təbib, разработанном для предотвращения распространения инфекции COVİD-19, увеличилось число людей со статусом «желтый», сказал Trend руководитель проекта E-Təbib Фуад Нифталиев.

По его словам, лица с таким статусом – это те, у которых высокий риск заражения COVİD-19.

«Они считаются лицами с таким статусом потому, что находятся с зараженными лицами на расстоянии меньше 2 метров и общаются с ними более 10 минут. Мы советовали бы, чтобы они сдали тест. Если его результат выйдет негативным, то их статус изменится на «голубой». Но если результат теста окажется положительным, то статус их здоровья будет «красный»», — отметил он.

Нифталиев отметил, что в настоящее время в e-Təbib уже зарегистрировано около 150 тысяч человек, и1 506 из них со статусом «желтый».

Руководитель проекта добавил, что показатели ежедневно меняются.

Он призвал всех пользоваться приложением, пояснив, что оно работает посредством bluetooth, налаживая таким образом связь с другими пользователями приложения, и не использует интернет-трафик.

Minval.az