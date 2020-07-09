Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) планирует приобрести недвижимость торгового типа в Лос-Анджелесе (США), передает АПА со ссылкой на отчет Фонда за 2019 год.

Согласно отчету, ГНФАР совместно с фондом «GAW US FUND III», управляемым компанией «Gaw Capital Partner», заключил соглашение о совместном инвестировании в недвижимость торгового типа в Лос-Анджелесе.

«Капитальные вложения ГНФАР в совместные инвестиции составили 50 млн. долларов США», — говорится в отчете.

Отметим, что на конец 2019 года портфель недвижимости ГНФАР состоял из 5 активов в Лондоне, Париже, Москве, Сеуле и Токио.

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