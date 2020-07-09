Сотрудники Загатальского районного отдела полиции во время несения службы на территории района определили, что группа лиц собралась вместе для отдыха в бассейне, нарушив требования карантина, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что эти лица были приглашены в отдел полиции, в отношении них приняты меры административного взыскания. С каждым из них полицейские провели профилактическую беседу, объяснили правила карантинного режима и сделали серьезное предупреждение. Нарушители правил выразили искреннее сожаление содеянным.

В отношении задержанных по соответствующей статье Кодекса об административных проступках составлен протокол, они были оштрафованы, материалы в отношении 2 лиц отправлены в районный суд.

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