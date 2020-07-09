Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев заявил о необходимости разрешить гражданам поездки на море, передает Minval.az.

«Это необходимо не только для получения витамина D , но и оказывает положительное влияние на иммунную и нервную систему человека. На море необходимо придерживаться некоторых правил, которые надо обдумать. Люди должны иметь возможность поехать на море», — сказал Исаев.

Он напомнил, что вирусы в море умирают, и заявил о необходимости в короткие сроки изучить зарубежный опыт и применить его в Азербайджане.

«Если на пляжах будет много людей, а социальная дистанция не будет соблюдаться, тогда будет сложно. Но если люди будут соблюдать правила, то поездка на море не будет представлять опасности. Вирусы умирают в морской воде очень быстро, можно сказать, что нет риска заражения. Необходимо разработать механизм. Например, в Турции на пляжах указано как и какой дистанции надо придерживаться», — сказал он в беседе с изданием «Газета».

Как сообщал ранее Minval.az, для обеспечения ужесточения особого карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00.00 21 июня до 06.00 20 июля запрещено посещение пляжей.

Minval.az