Европейские и мусульманские страны могут перенять опыт и практику Азербайджана как в вопросе национальной, так и религиозной толерантности, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

“В Азербайджане христианские и мусульманские сообщества живут хорошо и мирно друг с другом, нет террористических атак, нет больших столкновений. Вместе с этим в Азербайджане сунниты и шииты хорошо друг с другом ладят, в то время как в Среднем Востоке мы можем видеть большие столкновения между суннитами и шиитами, и подобные конфликты продолжаются уже довольно длительное время. Также Азербайджан является мультикультурной страной», — сказал Марков на европейско-азербайджанской онлайн конференции «Опыт Азербайджана в формировании восточной толерантности и светского общества».

По его словам, которые приводит «Интерфакс», этот опыт хороших отношений Азербайджана между христианскими и мусульманскими сообществами может быть использован в Европейских странах для улучшения ситуации в таких важных проблемах, которые привлекают внимание миллионов людей.

Заведующий сектором политических исследований администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, в свою очередь, отметил, что вопрос толерантности в республике исторически развивался на протяжении многих веков, в результате чего Азербайджан стал полиэтнической и поликультурной страной. «Если вы взглянете на нашу историю, то заметите, что сперва здесь жили первые зороастрийские общины, затем пришло христианство, иудаизм, а затем уже мусульмане, и с тех пор мы не наблюдали между ними никаких конфликтов. И это и есть причина, почему наше общество имеет сильную традицию толерантности, она проистекает из глубин нашей истории. Вот ещё одна причина, по которой Азербайджан — полиэтническая страна”, — подчеркнул Ахундов.

При этом Марков и Ахундов отметили, что в регионе присутствует моноэтническая страна – Армения. Это, подчеркивает Ахундов, связано с агрессивной стратегией Армении, которая выбрала политику национализма и героизации фашизма, в результате чего Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана.

Марков также добавил, что Армения устраивала этнические чистки на оккупированных территориях, сохраняла их безлюдными для последующего обмена с Азербайджаном на статус признания Нагорного Карабаха территорией Армении.

Minval.az