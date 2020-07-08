Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева немедленно выразила позитивное отношение на обращение об улучшении жилищных условий проживающих в Мингячевире членов семей прапорщиков Адиля Адильзаде и Теймура Гасымова, ставших шехидами в Апрельских боях 2016 года.

Об этом сообщили в Общественном объединении поддержки семей шехидов «Зафар».

Обе семьи, являющиеся членами ОО «Зафар», многие годы жили в трудных условиях в аварийных домах. Об их обращении в связи с ремонтом аварийных домов, адресованном ОО, организация сообщила руководству Фонда Гейдара Алиева.

Президент Фонда Мехрибан ханым Алиева дала поручение о строительстве и сдаче новых домов с необходимыми бытовыми условиями вместо аварийных домов семей шехидов. В кратчайшие сроки будут построены новые жилые дома и отданы семьям шехидов.

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