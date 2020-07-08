Кабинет Министров внес изменения в постановление «О предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, в Абшеронском, Евлахском, Джалилабадском, Масаллинском районах».

Согласно изменению, в связи с применением особого карантинного режима в еще в 6 районах, в том числе, 3 городах, лицам, зарегистрированным в качестве безработных, будет выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

В этот список вошли Геранбойский, Гёйгёльский, Бардинский, Самухский, Сиязаньский и Хачмазский районы, в том числе города Мингячевир и Шеки.

Согласно изменениям, Евлахский район исключен из списка, в список включен только город Евлах.

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