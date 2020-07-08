«Азербайджанские Авиалинии» стали маркетинговым партнером белорусского авиаперевозчика «Белавиа» на рейсах по маршруту Баку-Минск, которые будут выполнены с 10 по 31 июля, сообщает пресс-служба AZAL.

Всего будут выполнено семь рейсов с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Продажа авиабилетов будет осуществляться как на сайте Национального авиаперевозчика www.azal.az, так и авиакомпании www.belavia.by.

Рейсом Баку-Минск могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Белоруссию. Пассажиры, следующие трансфером через Минск в третью страну, будут приниматься на рейс в соответствии с правилами въезда страны назначения.

Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

— Лаборатория Referans;

— Клиника Leyla;

— Клиника Memorial;

— Больница Bona Dea;

Minval.az